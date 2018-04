Obama e Romney vencem cáucus de Minnesota

O ex-governador de Massachusetts Mitt Romney ganhou nesta quarta-feira o cáucus republicano de Minnesota, enquanto do lado democrata a vitória ficou com o senador Barack Obama, segundo projeções da "CNN". De acordo com a cadeia de TV americana, Romney recebeu 40% dos votos, contra 23% de John McCain e 21% para Mike Huckabee. Os republicanos têm 41 delegados em Minnesota. Segundo a "CNN", no lado democrata Obama ganhou com 66% dos votos, contra 33% para Hillary Clinton. Minnesota envia 88 delegados à Convenção Nacional do Partido Democrata.