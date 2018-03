Obama encontra Ben Bernanke para discutir economia

O virtual candidato do partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, encontrou nesta terça-feira, 29, o presidente do Federal Reserve, Ben Bernanke, para discutir a situação da econômica dos EUA. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O senador por Illinois, que nesta semana focou sua campanha na crise econômica que os EUA atravessam, teve um encontro de cerca de 40 minutos com Bernanke na sede do Federal Reserve. Antes, ele conversou por telefone com o secretário do Tesouro Henry Paulson. O porta-voz de Obama, Jen Psaki, declarou que Obama usou o encontro com Bernanke para "discutir a economia e os planos para seguir em frente." Outra fonte da campanha de Obama disse que o democrata queria conversar sobre a "crise imobiliária e o que ele classifica como a necessidade de aumentar a regulação sobre as atividades financeiras e de dar estímulos fiscais para o crescimento econômico." Obama também pretendia que no encontro, Bernanke o "atualizasse sobre a situação da economia." Pela manhã, em conversa com o secretário do Tesouro Henry Paulson, Obama afirmou que apoiou a nova legislação sobre o mercado imobiliário que passou pelo Congresso e que agora aguarda a ratificação do presidente George W. Bush. Em resposta, o porta-voz de John McCain, virtual candidato republicano à Casa Branca, afirmou que o senador por Arizona "consulta regularmente especialistas em economia como Bernanke e Paulson." "Os confusos planos econômicos de Obama deixam claro sua falta de experiência no assunto", disse o porta-voz. "Tomara que esses encontros o ajudem a perceber que aumentar impostos em uma economia em dificuldades é um modo de matar empregos."