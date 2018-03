Obama gastará US$ 5 milhões em anúncios durante Olimpíadas

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, gastará US$ 5 milhões em anúncios nacionais na emissora de TV NBC, que transmitirá os Jogos Olímpicos de Pequim, confirmou nesta quinta-feira, 24, à Agência Efe um porta-voz de sua campanha. Os anúncios serão exibidos durante a transmissão dos Jogos tanto na NBC como em canais por cabo. A NBC confirmou o valor dos anúncios, que começará na abertura dos Jogos de Pequim, no dia 8 de agosto, mas a campanha de Obama não tinha feito declarações públicas sobre o assunto. No entanto, em declarações nesta quinta-feira à Efe, Vince Casillas, um porta-voz da campanha, disse que o senador democrata por Illinois aproveitará esta oportunidade de transmitir sua mensagem para todo o país. "Os Jogos Olímpicos reúnem o mundo para celebrar o árduo trabalho e o compromisso dos atletas de todo o planeta, e os anúncios televisivos que a campanha transmitirá durante os Jogos destacarão a mensagem do senador Obama de união através da esperança e da mudança", disse Casillas. Obama já iniciou outra campanha em 18 estados americanos, dirigida especialmente aos locais com maior número de eleitores e que têm o hábito de votar nos candidatos republicanos nas eleições presidenciais.