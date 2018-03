Obama já tem mais da metade dos votos de Hillary, diz pesquisa

O senador democrata e candidato presidencial, Barack Obama, conquistou mais da metade dos seguidores da senadora Hillary Clinton, que, fiéis ao partido, superaram a decepção com sua derrota, segundo uma pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 28, e realizada conjuntamente pelo Yahoo! News e a Associated Press. Veja também: Obama e Hillary promovem primeiro comício juntos Obama doa US$ 2,3 mil para Hillary e pede mais doações Obama lidera pesquisas em quatro Estados decisivos Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A pesquisa aponta o início da aproximação entre os dois líderes, menos de três semanas depois que Hillary sofreu a derrota para Obama no processo de primárias democratas. Cerca de 53% dos democratas que apoiavam Hillary há dois meses agora respaldam o senador por Illinois, o primeiro negro com possibilidades de conquistar a Presidência dos Estados Unidos, em 4 de novembro. O resultado contrasta com os 40% dos seguidores de Hillary que tinham indicado apoio a Obama, segundo a pesquisa. Já 23% dos consultados dizem preferir o candidato republicano, John McCain, em vez de Obama. Entre os entrevistados, 16% disseram estar indecisos, 5% se declararam a favor do candidato independente Ralph Nader, e 3% afirmaram que apoiarão outro candidato na disputa. Segundo a pesquisa, os resultados sugerem que os seguidores de Hillary duvidam de que Obama tenha experiência suficiente para ser presidente. Só 25% acreditam que o senador possui a trajetória política necessária para exercer o cargo. A pesquisa foi realizada com 1.759 eleitores poucos dias depois que Hillary abandonou a disputa pela candidatura presidencial do Partido Democrata e prometeu apoiar a campanha de Obama. No entanto, o candidato democrata ainda tem um longo caminho a percorrer, já que, de acordo com a pesquisa, mais de um em cada cinco eleitores que apoiaram Hillary nas primárias, por enquanto, pensam em votar no candidato republicano em novembro.