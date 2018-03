Obama lidera pesquisas em quatro Estados decisivos

O candidato Barack Obama lidera com pequena vantagem sobre John McCain nas pesquisas realizadas em quatro swing states ("Estados oscilantes" entre um e outro partido), segundo aponta sondagem realizada pela Universidade Quinnipiac para o Wall Street Journal e o site do Washington Post. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Obama lidera a disputa em Colorado, Michigan, Minnesota and Wisconsin, Estados que estrategistas apostam que podem determinar os rumos das eleições. O democrata tem 49% contra 44% do republicano no Colorado, 48% a 42% em Michigan, 52% a 49% em Wisconsin e 54% a 37% em Michigan. A margem de erro em cada Estado é de cerca de 2,6 pontos percentuais. A corrida presidencial americana não é determinada simplesmente pelo voto popular, mas pela contagem de colégios eleitorais dos Estados. A populosa Califórnia, por exemplo, tem 55 colégios enquanto Montana, região de baixa densidade demográfica, possui apenas 3. Para vencer a disputa é preciso somar 270 vitórias. "Se esses números forem mantidos, será muito difícil que o senador Obama não vença a Presidência por confortável margem", disse Peter Brown, diretor assistente da pesquisa, Os candidatos recentemente ampliaram suas campanhas nos chamados Estados oscilantes. Uma última pesquisa da Quinnipiac afirmou que Obama superava McCain nos maiores Estados - Ohio, Flórida e Pensilvânia. Além disso, Obama ganhou forte apoio do publico feminino, das minorias, de eleitores independentes e jovens nas últimas sondagens.