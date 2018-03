Obama pede ajuda para pagar dívida eleitoral de Hillary

O democrata Barack Obama pediu que seus partidários ajudem a pagar a dívida de campanha da senadora Hillary Clinton, segundo informou a CNN na noite de terça-feira, 24. Veja também: Obama e Hillary farão campanha juntos na sexta Pesquisa: Obama tem 12 pontos de vantagem Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A senadora por Nova York reconheceu a vitória de Obama nas primárias do partido em 7 de junho, quatro dias depois das primárias em Dakota do Sul e Montana.Segundo a CNN, a dívida de Hillary, que prometeu apoio a Obama nas eleições de novembro, é de cerca de US$ 22 milhões. A imprensa americana assinala que o tema foi discutido esta semana por Hillary e Obama. Os dois democratas farão sua primeira apresentação pública conjunta na próxima quinta-feira, em Washington. Fontes do Partido Democrata citadas pela emissora de TV ABC confirmaram que o problema da dívida foi discutido na reunião, e assinalaram que a conversa foi "construtiva". Na segunda-feira passada, Hillary procurou seus partidários para saldar a dívida que contraiu no início deste ano, quando os fundos de sua campanha se esgotaram. Matéria atualizada às 8h30.