Obama pode mudar plano para retirada de tropas no Iraque

O candidato democrata à presidência americana Barack Obama está abrindo a porta para alterar sua política para o Iraque. Em campanha na Dakota do Norte, Obama disse nesta quinta-feira, 3, que sua futura viagem ao país poderá alterar seu plano de efetuar uma retirada total das tropas americanas na região em um prazo de 16 meses. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O democrata afirmou que tudo dependerá das consultas que terá com os comandantes militares americanos no Iraque. "Eu estou seguro que terei mais informações e continuarei a elaborar minha política", disse. "Nós precisamos ser cuidadosos em sair do Iraque, assim como não fomos em entrar no país", completou o senador democrata. Obama visitará em breve o Iraque e poderá ir também ao Afeganistão antes das eleições presidenciais em novembro. Em sua campanha, o democrata critica duramente a invasão do Iraque, o que chama de uma "guerra desnecessária". Ele ataca seu rival republicano, John McCain, por defender a guerra e a continuidade da presença das forças americanas na região.