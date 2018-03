Obama procura um vice-presidente com 'voz própria'

O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, afirmou neste domingo, 27, que procura um companheiro de chapa para as eleições de novembro que tenha voz própria e que faça mais que "comparecer a funerais". Em uma entrevista à emissora "NBC", Obama se negou a dar pistas sobre quem poderia ser seu candidato para a vice-Presidência, mas antecipou que deseja alguém com "independência". "Desejo alguém com independência que esteja disposto a me dizer no que acredita ou que estou errado", declarou Obama. Segundo o candidato democrata, quem for selecionado cumprirá funções além das cerimoniais."Teremos muitos problemas e muito trabalho para fazer e não me interessa um vice-presidente que só seja enviado a funerais", declarou Obama. O senador de Illinois sorteou todas as perguntas ligadas a possíveis nomes que são citados para a vice-Presidência, mas afirmou que deseja uma pessoa com uma base de conhecimentos e experiências "que possa ser útil". No entanto, reconheceu que sua ex-rival democrata, a senadora Hillary Clinton, está na "lista", pois "acho que ela estaria na lista de qualquer um". "É uma das líderes mais eficazes, inteligentes e valentes que temos no Partido Democrata", declarou. Em entrevista divulgada para a emissora "CNN", o candidato republicano, John McCain, também não deu muitas dicas sobre a escolha de seu companheiro de chapa, apesar de a imprensa informar que anunciará seu vice antes de setembro.