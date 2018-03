Obama se encontra com Karzai no Afeganistão

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, se reuniu neste domingo, 20, com o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, em Cabul, no segundo dia de visitas ao país. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O encontro aconteceu no Palácio Presidencial, em Cabul. Obama e Karzai também almoçaram juntos. Até o momento, não foram divulgadas maiores informações sobre o encontro. Karzai já foi criticado por Obama anteriormente. O candidato democrata à Casa Branca já declarou que o presidente do Afeganistão não estava fazendo o suficiente para reconstruir o país devastado pela guerra. Em entrevista coletiva, o porta-voz presidencial, Humayun Hamidzada, confirmou que Karzai e uma delegação de senadores norte-americanos, entre os quais se encontrava Obama, almoçaram juntos e mantiveram um encontro de pouco mais de uma hora. "Falaram sobre as relações bilaterais (entre Afeganistão e Estados Unidos), a guerra contra o terrorismo e o tráfico de drogas, assim como sobre a cooperação regional", explicou Hamidzada. "Obama e o resto da delegação renovaram o compromisso dos EUA como Afeganistão", acrescentou. Antes do encontro com Karzai, Obama tomou café da manhã com soldados norte-americanos em uma base militar na capital do país. "A comida está excelente, mas a companhia é ainda melhor", disse o candidato aos soldados que o acompanhavam enquanto enchia seu prato com ovos mexidos e bacon. As informações são da rede CNN. "Ver pessoas jovens fazendo um trabalho tão bom faz com que os sintamos melhor com nosso país" disse Obama, segundo a CNN. Um dos oficiais que estava ao lado de Obama comentou com a rede CNN que ficou impressionado com os conhecimentos do candidato democrata sobre futebol americano. A guerra do Afeganistão tem sido um dos pontos centrais nas propostas de política externa do candidato do Partido Democrata. Na semana passada ele defendeu o envio de mais soldados ao país. Oficialmente, Obama, que é senador do Estado de Illinois, viaja como parte de uma delegação de congressistas americanos. O giro de Obama pelo exterior inclui ainda a Jordânia, Israel, Alemanha, França e Reino Unido.