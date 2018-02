Obama se recupera após romper com reverendo, diz pesquisa

O aspirante democrata à Presidência Barack Obama recupera popularidade após romper publicamente com o pastor de sua igreja, o reverendo Jeremiah Wright, segundo uma pesquisa feita pública neste domingo, 4. Veja a trajetória dos candidatos na disputa Acompanhe a disputa entre os pré-candidatos A pesquisa, publicada pelo jornal The New York Times e pela rede de televisão CBS, aponta que Obama recebe o apoio de 50% dos eleitores democratas, contra 38% de sua rival nas primárias, Hillary Clinton. Na quarta-feira passada, em plena controvérsia sobre o pastor, a mesma pesquisa indicava que a vantagem de Obama era de apenas oito pontos. A pesquisa mostra que se as eleições presidenciais do dia 4 de novembro fossem hoje e Obama enfrentasse o candidato republicano, John McCain, o derrotaria por 51% a 40%. Na semana passada, a enquete mostrava ambos os políticos empatados. O reverendo Jeremiah Wright repetiu na segunda-feira em um comparecimento em Washington acusações de que o Governo dos Estados Unidos divulgou com pleno conhecimento o vírus da aids entre a população negra. As declarações de Wright representaram uma queda de Obama nas pesquisas de popularidade.