Obama tem 10 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, mantém dez pontos porcentuais de vantagem nas intenções de voto do eleitorado americano sobre seu rival republicano, John McCain, indica uma pesquisa diária do instituto Gallup, publicada nesta sexta-feira, 10, no site do instituto. Obama lidera com 51% e McCain tem 41% das intenções de voto. O instituto avalia que não houve alteração significativa nas intenções de voto nesta semana, embora McCain tenha melhorado um pouco, na preferência do eleitorado, nas entrevistas feitas na noite da quinta-feira. Na pesquisa divulgada na quinta, Obama tinha 52% das intenções de voto e McCain tinha 41%. A pesquisa divulgada nesta sexta reúne entrevistas feitas na noite de terça-feira, quarta-feira e quinta-feira. "A maior notícia do dia é a crise econômica e seu efeito dramático nos mercados financeiros mundiais. Cerca de metade dos americanos entrevistados indicaram ao Gallup que estão pessoalmente muito preocupados com o dinheiro, o que ressalta o grande impacto que a economia está tendo nas vidas dos eleitores e o quanto a angústia econômica poderá influenciar sua escolha presidencial", avalia o Gallup. O terceiro e último debate entre Obama e McCain acontecerá na próxima quarta-feira, na Universidade Hofstra, em Nova York. A pesquisa Gallup entrevistou 2.784 eleitores registrados entre os dias 7 e 9 de outubro.