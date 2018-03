Obama tem 6 pontos de vantagem sobre McCain, diz pesquisa

O candidato democrata Barack Obama tem vantagem de seis pontos sobre seu adversário republicano John McCain nas intenções de voto para as eleições presidenciais nos Estados Unidos, segundo nova enquete divulgada nesta quinta-feira, 10. A análise, porém, faz ressalvas quanto à participação dos que apóiam o líder da pesquisa. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A pesquisa conjunta do jornal USA Today e do instituto de pesquisa Gallup aponta Obama na liderança, com 48% das intenções de voto, contra 42% de McCain. O jornal dividiu os 1.625 eleitores entrevistados em seis categorias, de acordo com seu grau de participação e entusiasmo com a atual campanha eleitoral. Segundo o USA Today, o senador democrata domina os dois grupos de eleitores mais entusiasmados, que representam 44% do eleitorado e que afirmam que não mudarão de opinião até 4 de novembro, dia das eleições. Já McCain conta com um sólido apoio entre aqueles que se dizem céticos diante da possibilidade de que os resultados eleitorais façam diferença em suas vidas, e que se mostram menos entusiasmados do que o comum acerca de seu direito de votar. O jornal americano destaca que o entusiasmo dos partidários de Obama representa um desafio para McCain, mas afirma que a boa notícia para o senador conservador é que os seguidores do democrata são também os menos confiáveis nas eleições. Nesse sentido, o diário menciona que grande parte dos partidários de Obama são eleitores que historicamente tiveram uma percentagem inferior de participação eleitoral. Além disso, o estrategista democrata Joe Trippi destaca que o excesso de entusiasmo também é arriscado, já que "toda essa energia pode ser frágil se for cometido um grande erro."