Obama vence disputa com McCain no mundo virtual

As pesquisas de intenção de voto nos Estados Unidos mostram que o candidato presidencial democrata Barack Obama e o republicano John McCain estão muito iguais, mas quando se trata de popularidade na internet, o primeiro ganha com facilidade. Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Páginas virtuais que acompanham o desempenho dos candidatos na internet, como TechPresident.com e Compete.com, evidenciam a vantagem do senador por Illinois. No MySpace, por exemplo, Obama tem 390.729 amigos, contra os 53.259 de McCain, uma superioridade igual à que ele possui na rede social Facebook, na qual os partidários do democrata chegam aos 928.905, contra 139.749 do republicano. The Trail, o blog do jornal The Washington Post que relata diariamente os detalhes da corrida eleitoral, faz menção as diferentes estratégias das campanhas no YouTube. Enquanto McCain divulgou 219 vídeos, vistos mais de quatro milhões de vezes, Obama tem 1.102, aos quais 51,1 milhões de pessoas assistiram. Além disso, o candidato democrata criou um grupo de trabalho para identificar falsos rumores contra ele na internet e emitir rápidos comunicados desmentindo-os.