Obama vence Hillary na Virgínia e lidera em Washington

O pré-candidato democrata Barack Obama venceu as prévias do partido na Virgínia e lidera as eleições primárias em Washington D.C. e Maryland, segundo projeções das pesquisas de boca-de-urna. De acordo com o jornal The New York Times, Obama teria recebido cerca de 62% dos votos dos eleitores, contra 37% de Hillary. Ainda de acordo com projeções, do lado republicano John McCain venceu o pré-candidato Mike Huckabee nos três Estados que têm prévias nesta terça-feira, 12. Obama busca consolidar liderança Diversidade da Virgínia será desafio para democratas Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Hillary e Obama batalhavam para conseguir votos de eleitores - e o dos outros 101 delegados que representarão o Estado de Virgínia na convenção nacional do partido. A Virgínia, junto com Maryland e Washington D.C., colocarão em disputa 237 delegados democratas nas prévias. Com 101 delegados, Virgínia é o Estado mais cobiçado pelos pré-candidatos. Com o resultado, Obama consolida a liderança na disputada Democrata e fica à frente da senadora Hillary Clinton para disputar as eleições presidenciais dos Estados Unidos de novembro. Em Maryland, a votação terá 30 minutos a mais devido aos problemas causados pelo mau tempo no Estado nesta terça-feira, 12. Enquanto isso, os republicanos John McCain e Mike Huckabee disputavam voto a voto as prévias da Virgínia, mas, segundo projeções, McCain levava vantagem e tinha recebido 46% dos votos, contra 45% de Huckabee - a vitória dá 63 delegados ao candidato republicano. Texto alterado às 23h44 para acréscimo de informações.