Pesquisas apontam vitória de Obama no último debate

O candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, venceu o terceiro e último debate contra o republicano John McCain, segundo as pesquisas e os comentaristas, que concordaram que esse foi o melhor embate entre os dois. Uma pesquisa da rede de televisão "CNN" aponta Obama na frente no debate com 58% do apoio dos entrevistados, contra 31% de John McCain. Outra pesquisa mostra resultados parecidos, dessa vez da rede de televisão "CBS". A enquete aponta que 53% dos eleitores acreditam que Obama superou McCain no debate realizado esta noite na Universidade Hofstra, no estado de Nova York. Dos consultados, 22% disseram que McCain foi o vencedor, enquanto 24% acreditam que o debate terminou empatado. Antes do debate, 54% dos procurados pelas pesquisas diziam acreditar que Obama possuía os mesmos valores que eles. Essa porcentagem aumento para 63% após o encontro desta noite. No caso de McCain, 53% acreditavam ter valores parecidos com o dele antes do debate, enquanto 56% disseram o mesmo após o encontro desta noite.