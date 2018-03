Pesquisas dão vantagem a Obama na corrida presidencial

O senador democrata Barack Obama lidera a corrida presidência americana segundo três pesquisas divulgadas nesta quarta-feira, 16. Os três principais institutos de pesquisa dos Estados Unidos apontam entre 6 e 8 pontos percentuais de vantagem sobre John McCain. As sondagens mostram ainda que negros e brancos têm visões muito diferentes de Obama, senador por Illinois que pode ser o primeiro presidente negro do país. Eles também estão divididos quanto à questão da relação entre raças no país. Veja também: Iraque desvia foco do Afeganistão, diz Obama Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A enquete do diário The Washington Post e da ABC News indica que 50% dos eleitores preferem Obama; McCain tem 42% das intenções de voto. A sondagem do The New York Times e da CBS News dá ao democrata uma vantagem de 45%, contra 39% do republicano. Segundo a pesquisa divulgada pela Reuters/Zogby, o democrata tem 47% dos votos contra 40% do republicano. McCain, no entanto, desponta como claro favorito entre os brancos, com um respaldo de 50%, contra 42% para Obama, segundo a pesquisa do Post. De acordo com o jornal, 94% dos negros nos Estados Unidos votarão em Obama nas eleições presidenciais de novembro. A enquete do NYT indica que 46% do eleitorado branco prefere McCain, e somente 37% votaria em Obama; na pesquisa, 83% dos eleitores negros e 31% dos brancos afirmaram que são favoráveis a Obama. Somente 2% do eleitorado negro pretende votar em McCain. Entre os hispânicos, o democrata tem uma vantagem de 62%, contra 23% para o candidato republicano. Preocupações econômicas ainda são as principais do eleitorado americano, levantadas por 47% dos consultados pela Reuters/Zogby. A Guerra do Iraque, ainda de acordo com a sondagem, foi a segunda colocada nas justificativas de voto (12%), e a questão energética e os preços dos combustíveis ocuparam o terceiro lugar (8%). A pesquisa do Washington Post afirma que a questão energética, que não havia sido citada pelo eleitorado desde o início das enquetes, em janeiro, está na segunda posição, seguida pelo conflito no Iraque, que foi terceiro colocado. Segundo a pesquisa do NYT, que telefonou para 1.796 adultos, 39% dos negros disseram que, nos últimos anos, não viram nenhum progresso na eliminação do racismo. Apenas 17% dos brancos disseram o mesmo. Além disso 27% dos brancos afirmam que muito já foi feito para solucionar os problemas dos negros, enquanto metade dos negros acreditam que ainda não foi feito o suficiente. De acordo com a Reuters/Zogby, quando o candidato independente Ralph Nader e o candidato do Partido Libertário, Bob Barr, que tentam colocar seus nomes nas cédulas eleitorais de cada Estado, são incluídos na pesquisa, a vantagem de Obama em relação a McCain cresce para 10 pontos percentuais (46% contra 36). Nader e Barr ficam com 3% das intenções de voto, mas quase todos os eleitores deles vêm do bloco que simpatiza com McCain. Com Nader e Barr na disputa, cerca de 60% dos conservadores e 71% dos que se descrevem como republicanos ficariam ao lado de McCain. A pesquisa do Times foi feita entre os dias 7 e 14 de julho e tem margem de erro de três pontos percentuais para mais ou para menos. A enquete do Washington Post, feita com 1.119 adultos e 971 eleitores registrados, aconteceu entre os dias 10 e 13 de julho. Os resultados também têm margem de erro de três pontos percentuais. A sondagem da Reuters/Zogby ouviu 1.039 eleitores e tem margem de erro de 3,1 pontos percentuais. Matéria atualizada às 11 horas.