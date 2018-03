Pesquisas mostram vantagem de Barack Obama nos EUA

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, continua com uma vantagem significativa sobre seu rival republicano, John McCain. Ainda segundo as novas pesquisas publicadas nesta quarta-feira, 16, republicano tem a preferência dos eleitores brancos. Veja também Acompanhe a cobertura completa das Eleições nos EUA Obama minimiza importância de charge da New Yorker McCain desponta como claro favorito entre os brancos, com um respaldo de 50%, contra 42% para Obama, segundo a pesquisa do diário The Washington Post e da emissora de TV ABC News. Uma outra enquete, do jornal The New York Times e da emissora de TV CBS News, indica que 46% do eleitorado branco prefere McCain, e somente 37% votaria em Obama. As mesmas pesquisas dão a Obama uma vantagem total de seis a oito pontos sobre seu oponente. A enquete do diário The Washington Post indica que 50% de todos os eleitores preferem Obama, e 42% McCain. Enquanto a pesquisa do New York Times dá ao democrata uma vantagem de 45%, contra 39% do republicano. Segundo o levantamento do New York Times, 89% dos negros americanos votarão em Obama, e somente 2% em McCain. Entre os hispânicos, o democrata tem uma vantagem de 62%, contra 23% para o candidato republicano. De acordo com o Washington Post, 94% dos negros nos Estados Unidos votarão em Obama nas eleições presidenciais de novembro.