Republicano Mitt Romney deve endossar candidatura de McCain

Após uma semana de mistério sobre quem apoiaria na corrida pela indicação republicana para as eleições presidenciais de novembro, o ex-pré-candidato Mitt Romney deverá endossar a candidatura do senador John McCain nesta quinta-feira, 14, indicaram fontes do partido. Romney, que figurou como um dos favoritos para a indicação, desistiu da disputa na semana passada, após o arrasador triunfo de McCains na chamada Superterça, no último dia 5. Romney e McCain tiveram embates duros durante a campanha, quando os dois brigavam pela liderança nas eleições internas do partido. Ex-governador do Estado de Massachusetts, Romney vinha atraindo grande parte da base conservadora do partido para a sua campanha. Após uma seqüência de derrotas, Romney abandonou a corrida na última quinta-feira, 7, alegando q a manobra ajudaria a unificar o partido para as eleições gerais de novembro. Segundo uma fonte do Partido Republicano próxima a questão, o ex-governador deve anunciar seu endosso ainda nesta quinta-feira.