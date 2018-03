Republicanos doarão dinheiro das vendas de broche racista

O Partido Republicano do Texas irá doar às vítimas das enchentes no centro-oeste americano os lucros de um vendedor que comercializava um broche com mensagem racista durante uma convenção estadual da legenda em Houston na semana passada. O item produzido pelo site Republicanmarket.com dizia: "Se Obama for presidente... ainda chamaremos isso de Casa Branca?" Veja também: Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA O senador democrata Barack Obama é o primeiro negro candidato à Presidência americana por um grande partido. Além de doar os US$ 1,5 mil referente às vendas do broche do vendedor, os republicanos irão barrar seu estande em eventos futuros e "encorajá-lo a desfazer esse ato", informou o porta-voz da legenda Hans Klingler. "Nós não vamos tolerar ou receber lucros da intolerância", acrescentou o porta-voz. Klingler disse que o partido não veta a venda de merchandise, mas oficiais da legenda planejam discuti-la no futuro. O partido também alertou o vendedor, Jonathon Alcox, que ele não poderá vender souvenirs na convenção nacional republicana.