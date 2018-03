Responsável por busca de vice para Obama pede demissão

O candidato democrata à Presidência dos Estados Unidos, Barack Obama, informou nesta quarta-feira, 11, que o responsável por encontrar um vice-presidente para sua chapa e ex-chefe da gigante do ramo hipotecário Fannie Mae decidiu deixar a campanha. Veja também: Possíveis vice-candidatos para Obama Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA Obama informou em comunicado que Jim Johnson deixou o cargo, pelo qual não recebia salário, para evitar distrações no processo de recolhimento de informações sobre os possíveis candidatos a vice-presidente. O senador democrata nomeou Johnson na semana passada para integrar uma equipe de três membros responsável por liderar o processo de busca pelo vice de sua chapa, mas Johnson envolveu-se numa controvérsia sobre empréstimos questionáveis da financeira Countrywide Financial. Obama acrescentou que o processo de seleção está indo bem e que está "confiante que irá trazer um grande número de candidatos altamente qualificados para a escolha nas próximas semanas". Ele conclui o comunicado agradecendo Johnson por seu trabalho.