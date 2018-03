Resultado de caso contra Sarah Palin deve sair nesta sexta

Parlamentares do Alasca devem divulgar, nesta sexta-feira, 10, o resultado da investigação sobre alegações de que a candidata republicana a vice-presidente, Sarah Palin, teria abusado do poder, durante seu mandato como governadora do Alasca. Na quinta-feira, a Suprema Corte do Estado rejeitou uma tentativa de políticos republicanos de suspender o inquérito. Eles afirmavam que a investigação havia sido motivada por disputas políticas. Veja também: Madonna veta Sarah Palin em show Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA O comissário estadual de segurança pública, Walter Monegan, diz que foi demitido por Sarah Palin porque ele se recusou a demitir o policial Mike Wooton, que se divorciou da irmã da governadora. O divórcio envolveu uma disputa sobre a custódia de um filho do casal. A governadora nega qualquer conduta imprópria e diz que a decisão de demitir Monegan foi tomada por conta de conflitos sobre políticas e orçamento. A investigação começou antes de Palin ter sido escolhida pelo candidato republicano à Presidência, John McCain, como companheira de chapa. A Assembléia Legislativa do Estado do Alasca contratou um ex-promotor para investigar o caso. Entre as testemunhas no inquérito estavam vários funcionários ligados ao escritório da governadora, assim como o marido dela, Todd, mas não a própria Palin. Sarah e Todd dizem que Mike Wooton ameaçou integrantes da família Palin. Todd Palin admitiu ter se manifestado a respeito do que chamou de "injustiça que um policial violento mantendo seu distintivo representava", mas afirmou que o assunto foi abandonado a pedido de Palin. Segundo o correspondente da BBC em Washington Jonathan Beale, a investigação tem afetado a campanha presidencial do Partido Republicano. Segundo ele, em uma tentativa de evitar críticas, os responsáveis pela campanha de Palin divulgaram um relatório próprio dizendo que a governadora não cometeu nenhum abuso de poder e que o caso está sendo contaminado por rumores e disputas políticas.