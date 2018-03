Rice diz que candidatura de Obama é uma grande conquista

A secretária de Estado americana, Condoleezza Rice, afirmou hoje que é uma grande conquista para um político negro como Barack Obama ter conseguido a candidatura presidencial de seu partido. "Acho que é fabuloso e acho que é fabuloso para nosso país", disse Rica em uma entrevista à "CNN". A chefe da diplomacia americana destacou que a candidatura do senador democrata prova o quanto as relações raciais nos Estados Unidos progrediram. O ex-secretário de Estado Colin Powell foi o primeiro negro a chegar ao mais alto posto da diplomacia americana. Rice, por sua vez, foi a segunda. A representante da política externa dos Estados Unidos, que aparece na pequena lista de possíveis candidatos a vice na chapa do republicano John McCain, disse não estar interessada em tomar parte na corrida eleitoral. "Já fiz o meu (papel), me restam seis meses para chegar ao fim (dele) e há outras coisas que quero fazer", disse Rice, que disse ter muita preocupação com a educação no país.