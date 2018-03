'Saturday Night Live' com Palin tem maior audiência em 14 anos

O programa de comédia "Saturday Night Live" registrou este fim de semana a maior audiência dos últimos 14 anos graças à aparição da candidata republicana à vice-presidência dos Estados Unidos, Sarah Palin, e sua imitadora Tina Fey. Segundo os dados provisórios divulgados nesta segunda-feira, 20, pela empresa de medição de ibope Nielsen, mais de 14 milhões de espectadores viram o último programa do "Saturday Night Live." Veja também: Obama faz campanha na Flórida; McCain investe no Missouri Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA Durante a primeira meia hora, quando Palin apareceu em cena, mais de 17 milhões de pessoas estavam ligadas ao televisor. A governadora do Alasca e sua sósia Fey se cruzaram por segundos durante o programa, quando Palin, criticada por não aparecer muito na imprensa, subiu ao palanque no qual estava a comediante em uma falsa conferência de imprensa. Durante a parte inicial do show, as câmeras focaram Palin vendo sua imitadora através de uma tela de televisão. A governadora, que não deu nenhuma entrevista coletiva, deixou claro, após substituir Fey no pódio, que não responderia a nenhuma pergunta, mas insistiu em que queria aproveitar a oportunidade para dizer: "Ao vivo de Nova York, é o 'Saturday Night Live'." Fey estreou no papel em setembro, pouco depois que o candidato republicano à Casa Branca, John McCain, escolheu Palin como sua companheira de chapa. A humorista inaugurou a nova temporada do "Saturday Night Live", da rede de televisão "NBC", com um vídeo de cinco minutos no qual apareceu com a sósia da senadora democrata Hillary Clinton e que causou sensação na internet. A humorista, que tem uma grande semelhança física com Palin, captura os detalhes mais característicos da governadora, desde um gesto de boca muito particular, até seu inconfundível coque, seus tailleurs fechados, seus óculos japoneses e seus comentários.