Site ironiza McCain por ter chamado Obama de 'aquele lá'

A campanha do candidato democrata à Casa Branca, Barack Obama, se mostrou irritada nesta quarta-feira, 8, com um comentário do republicano John McCain que se referia ao rival como "aquele lá" durante o debate de terça. Falando sobre uma lei de energia, McCain disse: "Sabem quem votou a favor? Poderiam não saber nunca. Foi aquele lá", apontando para Obama. Em resposta, foi lançado um site intitulado "That One 2008" (aquele lá, em inglês), ironizando o comentário do senador republicano. Veja também: 'Quem é o real Obama?', questiona McCain Obama consolida imagem de líder em debate Galeria de fotos do debate Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA "Da última vez, ele não pôde olhar para o senador Obama. Dessa vez, não pôde dizer seu nome", afirmou o chefe da campanha do candidato democrata, David Plouffe, logo depois do debate. No primeiro confronto, McCain foi acusado de não falar se dirigindo a Obama, olhando apenas para as câmeras. Joe Biden, candidato à vice-presidência da chapa de Obama, foi mais compassivo. "Creio que John sabe que quando está atacando, é sempre difícil olhar para outra pessoa nos olhos", disse ele na televisão americana. A campanha de McCain rechaçou o comentário. "Estou surpresa que mais uma vez foi demonstrado que essa é a campanha mais suscetível da história dos Estados Unidos", afirmou Nicole Wallace, assessora do republicano, à rede CBS. A imprensa americana também repercutiu o episódio. Para o colunista Tom Shales, do jornal Washington Post, o comentário foi "degradante e desagradável". "'Aquele' também contribuiu para forjar uma imagem de McCain como um combatente amargurado", disse. Em agosto, um anúncio da campanha republicana referia-se a Obama como "o escolhido", comparando-o com Moisés. A equipe do democrata considerou o vídeo "infantil."