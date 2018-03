Site ligado à Al-Qaeda apóia John McCain para presidente

Apoiadores da Al-Qaeda escreveram em um site ligado ao grupo fundamentalista nesta semana que o candidato republicano à Casa Branca, John McCain, seria a melhor escolha para o cargo. A mensagem, postada em uma página protegida por senha, dizia que se a Al-Qaeda pretende desgastar os Estados Unidos de forma militar e econômica, o "impetuoso" candidato republicano é a melhor escolha, por querer continuar com as guerras do Iraque e Afeganistão. Veja também: McCain segue para Estados democratas; Obama mira na Virgínia Obama abre vantagem de dois dígitos sobre McCain Confira os números das pesquisas nos Estados Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA "Isso requerer a presença de um líder americano impetuoso como McCain, que prometeu continuar com a guerra até o último soldado americano", afirma a nota. "Então, a Al-Qaeda terá que apoiar McCain nas próximas eleições, para ele seguir na marcha falida de seu predecessor, Bush." O SITE Intelligence Group, de Maryland, monitorou a página e traduziu a mensagem. "Se a Al-Qaeda realizar uma grande operação contra os interesses americanos, isso apoiará McCain, porque irá incentivar os americanos a votarem deliberadamente no republicano para ele se vingar contra o grupo", continua a nota. Mark Salter, alto conselheiro de McCain, disse que ouviu falar sobre o site, mas não fez nenhum comentário. A mensagem é creditada a um contribuidor da página identificado como Muhammad Haafid. Segundo o SITE, no entanto, não acredita-se que Haafid tenha uma afiliação direta ao grupo extremista ou conheça suas operações. Em 2004, quatro dias antes das eleições presidenciais a Al-Qaeda divulgou uma mensagem de Osama bin Laden adereçado diretamente à população americana.