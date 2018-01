Sobe para 19 o número de mortos nos deslizamentos de terra na Califórnia

LOS ANGELES - As autoridades da Califórnia anunciaram que o número de mortos pelo deslizamento na cidade de Montecito subiu para 19 neste sábado, 13, enquanto as equipes de resgate seguem com os trabalhos de busca.

Além disso, cinco pessoas permanecem desaparecidas, de acordo com uma atualização divulgada na página da Internet do Condado de Santa Barbara, ao qual Montecito pertence.

"As equipes continuam a procurar vítimas presas em edifícios e escombros. O ambiente instável continua sendo uma grande ameaça para os civis e trabalhadores do resgate", acrescentou.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

+++ Deslizamento de terra mata ao menos 17 na Califórnia

"A grande quantidade de lama e detritos é um desafio para acesso e progresso", diz o site.

As operações de busca continuam na região devastada pelos deslizamentos registrados durante uma tempestade no início da segunda-feira, que destruíram 65 casas e danificaram outras 462.

+++ Polícia da Califórnia espera 'milagre' para encontrar desaparecidos em deslizamento

Os deslizamentos de terra foram o legado dos ferozes incêndios de apenas um mês atrás, que devastaram a vegetação e abriram caminho para essa nova tragédia.

A previsão para os próximos dias não prevê chuvas nesta região, que abriga as mansões de celebridades, incluindo Oprah Winfrey, Ellen DeGeneres e o ator Jeff Bridges. /AFP