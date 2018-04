Subdiretor da campanha de Hillary anuncia demissão

A equipe eleitoral de Hillary Clinton, pré-candidata democrata à Casa Branca, registrou nesta terça-feira, 12, sua segunda baixa em três dias, com a demissão de seu subdiretor de campanha, Mike Henry. Veja também: Obama vence Hillary na Virgínia e lidera em Washington Obama busca consolidar liderança Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA A demissão de Henry foi anunciada nesta terça-feira, um dia após Maggie Williams substituir Patti Solis Doyle como diretora de campanha de Hillary. Henry era um dos principais estrategistas da campanha da senadora por Nova York, e tornou-se muito conhecido no semestre passado com a publicação de um memorando no qual pedia a Hillary para não se apresentar ao "caucus" de Iowa, por considerá-lo "seu estado mais fraco". A ex-primeira-dama perdeu o "caucus" de Iowa para seu principal adversário na corrida eleitoral, Barack Obama, e John Edwards, que desistiu de concorrer à candidatura democrata. Henry anunciou nesta terça-feira sua decisão que, no entanto, foi decidida há vários dias, informou a CNN.