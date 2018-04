Superterça atrai multidão e cria confusão nos EUA

As prévias de terça-feira, 5, pela nomeação presidencial dos partidos Republicano e Democrata nos EUA despertaram grande interesse nos eleitores dos 24 estados e criaram algumas confusões. Na Flórida, a população se empolgou tanto com a votação da Superterça que muitas pessoas tentaram votar novamente. As eleições primárias da Flórida foram realizadas no dia 29 de janeiro e tiveram como vencedores Hillary Clinton, pelos democratas, e John MacCain, pelos republicanos. Veja também: McCain dispara após vitórias na 'Superterça' Definição segue caminhos divergentes Corrida eleitoral deve seguir por semanas Veja as imagens da Superterça Especial eleições americanas Cobertura completa das eleições nos EUA Pelo menos quatro condados de Tennessee tiveram que encerrar a votação mais cedo devido a tornados e ao mal tempo. Para compensar, outros postos de votação ficaram abertos até mais tarde para acomodar os eleitores que desejavam depositar seu voto. Em Nova Jersey, oficiais receberam cerca de 200 ligações de eleitores confusos. Muitos deles estavam frustrados por não poderem trocar de partidos nas primárias. No Novo México, as eleições foram marcadas pela falta de cédulas e longas filas. Na cidade de Rio Rancho, pelo menos mil pessoas ainda aguardavam na fila quando as votações foram encerradas. Os eleitores também enfrentaram longas filas em Minnesota, Illinois, Georgia e Kansas. Os norte-americanos ainda sofreram com a neve no Kansas e as baixas temperaturas no Alasca.