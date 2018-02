Tanto Obama quanto Hillary derrotariam McCain, diz pesquisa

Tanto Barack Obama quanto Hillary Clinton, que disputam a candidatura democrata à Casa Branca, derrotariam o republicano John McCain se as eleições gerais nos Estados Unidos acontecessem agora, segundo uma pesquisa divulgada neste sábado, 10. O estudo, elaborado pelo jornal Los Angeles Times e pala agência Bloomberg, revela um aumento do apoio aos democratas desde fevereiro, quando uma enquete semelhante colocava sua vantagem dentro da margem de erro. Segundo a nova pesquisa, Obama receberia 46% dos votos se enfrentasse neste momento McCain, que ganharia 40%. Os outros entrevistados declararam não ter decidido ou não quiseram responder. A vantagem de Clinton seria maior, ao obter 47% dos votos, frente aos 38% de McCain. "Embora tenha havido muita luta entre os dois candidatos democratas, os resultados indicam que os dois democratas ganhariam McCain e isso se deve à fraqueza da economia", disse Susan Pinkus, a diretora de pesquisas do jornal de Los Angeles. Os entrevistados deram ao republicano a pior nota entre os três políticos quando avaliaram quem dirigiria melhor a economia do país. Esse resultado é um grande golpe para McCain, pois a economia é o tema que os entrevistados citaram como o mais importante no momento de votar, sem importar o partido ao qual pertencem, nível de renda ou sexo. Hilarry ganhou Obama nessa parte. O estudo foi realizado com 1.208 adultos em todo o país antes da terça-feira, quando ocorreram as primárias de Indiana e da Carolina do Norte. Obama venceu amplamente na Carolina do Norte e perdeu por uma margem muito estreita em Indiana, o que fez com que muitos analistas o considerassem como futuro vencedor do processo de primárias do Partido Democrata.