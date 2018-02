Tom Hanks declara apoio ao democrata Barack Obama

O ator Tom Hanks expressou na segunda-feira, 5, através do MySpace, seu apoio eleitoral ao pré-candidato democrata Barack Obama, se unindo assim a uma longa lista de celebridades a favor do senador por Illinois, como Oprah Winfrey, Bruce Springsteen, Jane Fonda e Scarlett Johansson. Veja também: Stevie Wonder pede apoio a Barack Obama durante show Disputa entre democratas deve seguir até junho, diz especialista Confira a disputa em cada Estado Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Como sou uma celebridade oficial, sei que meu apoio acaba influenciando seu voto", brincou o ator em um vídeo publicado em sua página no MySpace. "Será feita história com letras maiúsculas neste novembro, sem importar que seja eleito presidente. Eu quero que Barack Obama seja o presidente deste país, um país que uma vez disse que a gente de sua cor de pele era apenas três quintos de um ser humano", disse Hanks, de 51 anos. O ator disse que optou por Obama por causa de seu "caráter" e "visão". "Tem a integridade e a inspiração para unir as pessoas, como fizeram FDR (Franklin Delano Roosevelt), Harry Truman, John F. Kennedy e inclusive Ronald Reagan quando aspiravam ao posto". O anúncio do ator ocorre no mesmo dia que se soube que os rappers Kanye West, Jay-Z, Chris Brown e Apl.de.ap - do grupo Black Eyed Peas - acompanharão o cantor Taz Arnold durante a gravação de seu primeiro single solo, "Vote Obama", em apoio ao candidato democrata.