Em entrevista, Trump diz que muro com México terá início em 'meses'

WASHINGTON - Em sua primeira entrevista a uma TV americana após sua posse, o presidente dos EUA, Donald Trump, afirmou à ABC News que o México pagará pelo muro a ser construído na fronteira entre os dois países e as negociações para a obra começarão "relativamente rápido", em "meses".

Durante a entrevista, realizada na manhã desta quarta-feira, 25, na Casa Branca, Trump disse que o México pagará "100%" os EUA. Ele confirmou, porém, que a obra será financiada com o dinheiro do contribuinte americano, mas o México irá repor esse dinheiro no futuro.

"Tudo isso, vamos repor em uma data no futuro de qualquer que seja a transação que fizermos com o México", disse. "Estou dizendo a você que haverá um pagamento. Ele ocorrerá de alguma forma, ainda que uma forma complicada. O que estou fazendo é bom para os EUA. Também será bom para o México. Queremos um México muito estável, sólido", disse Trump.

Ontem, em sua conta no Twitter, Trump prometeu ordenar nesta quarta-feira, 25, a construção de um muro na fronteira com o México, uma das principais promessas de campanha feita pelo republicano.

"Grande dia planejado sobre segurança nacional amanhã. Entre outras coisas, nós vamos construir o muro!", escreveu o presidente na rede social. Trump planeja assinar uma ordem executiva para direcionar recursos federais para a construção do muro em visita ao Departamento de Segurança Interna nesta quarta. Fontes da Casa Branca já confirmavam a informação durante a tarde da terça-feira, 24.

Para construir o muro, Trump poderá se apoiar numa lei de 2006 que autorizou a instalação de cercas ao longo da fronteira. Essa legislação levou à construção de cerca de 1.126 quilômetros de barreiras de diversos tipos, feitas para bloquear a passagem tanto de pessoas quanto de veículos.

O presidente americano argumenta que é vital controlar a entrada de imigrantes ilegais nos Estados Unidos. Na mesma linha, Trump deve assinar também ordens executivas para restringir a entrada de refugiados no país. Ele deve banir a imigração da Síria e de outros seis países do Oriente Médio ou da África, de acordo com fontes da Casa Branca.

Big day planned on NATIONAL SECURITY tomorrow. Among many other things, we will build the wall! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 de janeiro de 2017

Além da Síria, a ordem de Trump deve restringir temporariamente o acesso aos EUA à maioria dos refugiados. Outra das medidas prevê o bloqueio de vistos emitidos para Iraque, Irã, Líbia, Somália, Sudão e Iêmen, disseram os funcionários sob condição de anonimato.

Durante a campanha, Trump prometeu proibir temporariamente os muçulmanos de entrar nos EUA para proteger os americanos de ataques jihadistas. Muitos partidários de Trump condenaram a decisão do ex-presidente Barack Obama de aumentar o número de refugiados sírios que os EUA aceitariam com medo de que entre os que fogem da guerra civil estivessem jihadistas que poderiam cometer atentados em território americano. / NYT, REUTERS e AP