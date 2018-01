Trump: "Não sou racista"

MIAMI - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, negou neste domingo, 14, que seja racista ao ser perguntado na Flórida por jornalistas após a polêmica originada por suas declarações nas quais chamou de "países de m..." nações como o Haiti e os da África.

"Eu não sou racista. Sou a pessoa menos racista que você já entrevistou. Que posso dizer?", respondeu Trump brevemente, ao ser questionado quando chegava para jantar em um dos seus clubes de golfe da Flórida.

O presidente americano desmentiu na sexta-feira uma informação de "The Washington Post" segundo a qual disse em uma reunião sobre imigração que Haiti, El Salvador e países africanos são "países de merda".

+++ Trump: ‘mas ninguém pode tocar: foi uma merda’

Um legislador democrata presente na reunião confirmou ao jornal "Los Angeles Times" as declarações de Trump.

No entanto, Trump escreveu depois na sua conta do Twitter que a linguagem que usou na reunião do DACA (programa para os imigrantes chegados na infância aos EUA) foi dura, mas não usou linguagem para ofender.

Apesar de seu desmentido, o Trump recebeu duras críticas dos países referidos, entre outros. /EFE