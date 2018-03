'Vanity Fair' ironiza 'New Yorker' e faz capa com McCain

A revista americana Vanity Fair ironiza em uma capa fictícia (apenas para a internet) a polêmica capa da The New Yorker da semana passada que traz uma caricatura do candidato democrata à presidência dos EUA, Barack Obama, e sua mulher Michelle vestidos como fundamentalistas islâmicos. Reprodução Veja também: Campanha de McCain diz que mídia tem 'amor' por Obama Capa de revista caricaturiza Obama como radical islâmico Obama e McCain viram hérois em quadrinhos nos EUA Obama x McCain Conheça a trajetória dos candidatos Cobertura completa das eleições nos EUA "Nós estamos mantendo nossa rivalidade afetuosa com nossos vizinhos de The New Yorker. Nós competimos pelas mesmas pautas, jogamos softball todos os anos e dividimos o mesmo elevador" diz a edição online da revista nesta terça-feira, 22. Em resposta à capa da New Yorker, que é da mesma editora da Vanity Fair, a revista traz uma caricatura que traz John McCain como um idoso apoiado em um andador e auxiliado por sua mulher Cindy, que traz vidros de remédios nas mãos. Na parede, um quadro traz uma imagem de George Bush e uma constituição dos Estados Unidos queima na lareira.