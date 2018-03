Zogby dá vantagem de dois pontos de Obama sobre McCain

O candidato democrata à Presidência dos EUA, Barack Obama, tem ligeira vantagem de 2 pontos percentuais sobre o republicano John McCain na apertada disputa pela Casa Branca, mostrou uma pesquisa Reuters/C-SPAN/Zogby divulgada nesta quarta-feira, 8. Obama tem 47% da preferência do eleitorado, contra 45% de McCain. A margem de erro é de 2,8 pontos percentuais. No levantamento de terça-feira, Obama tinha vantagem de 3 pontos. Quatro por cento dos eleitores disse estar indeciso. Veja também: Obama reforça sua candidatura no 2º debate Pesquisas apontam Obama como vencedor do debate Como foi o debate no blog Galeria de fotos do debate Obama x McCain Entenda o processo eleitoral Cobertura completa das eleições nos EUA A pesquisa diária sobre a corrida eleitoral norte-americana, que rastreará a opinião do eleitor até a eleição de 4 de novembro, mostrou liderança de Obama entre dois importantes grupos de eleitores. Ele tem 9 pontos de vantagem entre os independentes e está 7 pontos à frente de McCain entre as mulheres. "Essa disputa está equilibrada", disse o especialista em pesquisas John Zogby, acrescentando que nenhum dos candidatos conseguiu tirar vantagem integral do descontentamento do eleitorado com a direção do país. "Estamos vendo um eleitorado que está frustrado com Washington", disse ele. Obama solidificou sua vantagem na maioria das pesquisas nacionais nas últimas semanas, num momento em que a crise em Wall Street concentrou a atenção dos eleitores na economia, área em que o senador por Illinois é considerado mais forte. A pesquisa Zogby foi realizada entre domingo e terça-feira, e os 1.220 prováveis eleitores que participaram do levantamento foram ouvidos antes de Obama e McCain duelarem sobre impostos e crise econômica no segundo dos três debates entre ambos antes da eleição. O independente Ralph Nader e o libertário Bob Barr conseguiram, cada um, apoio de 1% entre as pessoas que participaram do levantamento.