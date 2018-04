200 motoristas presos na neve são resgatados no Reino Unido

Os serviços de emergência britânicos resgataram 200 motoristas de veículos presos em uma nevasca nesta sexta-feira, 6, enquanto o inverno rigoroso castiga o Reino Unido e a Irlanda. Os motoristas não conseguiram seguir viagem numa rodovia no sudoeste da Inglaterra, onde uma forte tempestade acumulou mais de 30 centímetros de neve. A polícia e equipes do Exército levaram as pessoas para cidades nos arredores da estrada. Crianças brincam em rua coberta de neve. Foto: AP Segundo os serviços de meteorologia alertaram que novas nevascas atingirão o país neste fim de semana. Nesta sexta-feira, o tempo ruim provocou a interrupção dos serviços públicos, fechou centenas de escolas e a polícia pediu para que a população reduza a velocidade e redobre a cautela nas estradas. As duas pontes que ligam a Inglaterra ao sul do País de Gales foram fechadas por segurança. Na Irlanda, a neve que atingiu o país na quinta-feira derreteu durante a noite, transformando ruas e o maior aeroporto em pistas de patinação. Um grande número de voos foram cancelados ou registraram atrasos de horas em Dublin.