A história mostrará que Bush foi um grande líder, diz Berlusconi

O primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, brindou o presidente americano, George W. Bush, com pedaços de um palanque durante a noite de gala realizada na Casa Branca na segunda-feira, 13. O mais baixo índice de popularidade da história e uma crise financeira sem precedentes no país não impediram que um dos mais fiéis aliados de Bush na Europa ressaltasse elogios ao republicano. "A história demonstrará que Bush foi um presidente excelente", afirmou o italiano segundo o Washington Post. Foto: AP Durante a homenagem ao presidente americano, Berlusconi acidentalmente levou o microfone ao seguir em direção a Bush para abraçá-lo, derrubando o púlpito em que estava falando. A multidão de cidadãos italianos e americanos caiu no riso. "O amor faz dessas coisas" afirmou o premiê. Berlusconi cumprimenta Bush com pedaço do púlpito. Foto: AP "Estou 100% certo de que seremos amigos para sempre", disse o italiano. "Bush é um homem de grandes ideais, de grande visão e sobretudo com grande coragem para perseguir suas metas". "Quisesse fechar minha declaração expressando ao presidente Bush meu agradecimento, minha amizade, minhas felicitações, meu amor e meu apreço", assinalou o primeiro-ministro da Itália. "Com Berlusconi comparto uma relação excelente, um respeito autêntico", afirmou Bush. "É um homem sincero, capaz de falar com palavras claras, sinceras, capaz de manter sua palavra e de um otimismo sem limites", acrescentou o presidente americano.