'A vida pública não serve para mim', diz ex-mulher de Sarkozy Cecilia Sarkozy acha que seu casamento com o presidente da França, Nicolas Sarkozy, fracassou porque ela odiava estar sob os holofotes. "Para ele, (estar na Presidência) é como um violinista que recebeu um Stradivarius e de repente tem a chance de praticar sua arte. Não é a mesma coisa para mim", afirmou a agora ex-primeira-dama em uma longa entrevista publicada na sexta-feira pelo jornal regional L'Est Republicain. A assessoria de Sarkozy anunciou na quinta-feira que o casal está em processo de divórcio, após 11 anos de matrimônio e apenas seis meses depois da eleição dele. "Tentamos de tudo, eu tentei de tudo. Mas simplesmente não era mais possível. A vida pública não serve para mim", disse ela. "Sou alguém que gosta de estar à sombra, que gosta de serenidade, tranquilidade." Na mesma semana em que apareceu na sofisticada revista Paris Match, Cecilia afirmou que ela e o marido enfrentavam as mesmas dificuldades que qualquer casal. "O que aconteceu comigo aconteceu com milhões de pessoas: um dia você não tem mais seu lugar no casal. Não é mais a coisa essencial na sua vida. Não funciona mais. As razões são inexplicáveis, acontece com muita gente." O casal tem um filho de 10 anos, e ambos já tinham dois filhos cada de casamentos anteriores. Cecilia disse que agora pretende passar mais tempo com sua família. A confirmação da separação, após meses de especulações, dominou os jornais e noticiários de TV, deixando em segundo plano a greve dos transportes públicos no país. "Um homem solteiro no Palácio do Eliseu", disse o jornal Le Parisien. "Nicolas Sarkozy sem Cecilia de agora em diante", indicou o Le Figaro. O casal já havia se separado brevemente em 2005, quando Cecilia se mudou para Nova York para ficar com outro homem. "Em 2005, conheci alguém, me apaixonei e saí", contou ela. Regressou, segundo explicou, porque "queria tentar me comportar corretamente e voltar para tentar reconstruir algo". Sarkozy ficou visivelmente abalado pelo episódio, pois perdeu peso e ficou irritadiço, levando alguns a questionar sua capacidade de governar sob estresse. A influência de Cecilia sobre Sarkozy era considerável, e analistas especulam que o divórcio pode afetar a atuação do governo. Mas uma pesquisa do instituto CSA mostrou que 92 por cento dos franceses não mudaram de opinião sobre Sarkozy devido ao divórcio, e 79 por cento acham que não se trata de um fato importante para a política francesa.