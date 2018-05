Abadia de Westminster já recebe convidados do casamento real

LONDRES - A Abadia de Westminster abriu suas portas à 8h30 da hora local (4h30 de Brasília) para receber os primeiros convidados do casamento do príncipe William e de Kate Middleton.

Pelo menos 30 convidados aguardavam com seus trajes elegantes e quase em silêncio a permissão para poder aceder a seus assentos no interior da abadia, onde o serviço religioso terá início às 11h.

Essa é a hora em que a noiva chegará ao altar, lugar no qual o príncipe William já estará esperando por cerca de 45 minutos.

Uma vez aberta a abadia, as emissoras de televisão britânicas mostraram a decoração do cenário do enlace real, que foi adornado com um tapete vermelho em cujos laterais há oito árvores.

Os organizadores instalaram mais de quatro toneladas de vegetação ornamental no interior da Abadia de Westminster para criar efeito similar ao de uma floresta artificial.