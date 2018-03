Abkházia manda tropas para fronteira com a Geórgia

O líder da separatista região georgiana da Abkházia, Sergei Bagapsh, anunciou nesta terça-feira, 28, o envio de contingentes militares adicionais à fronteira com a Geórgia devido ao agravamento da situação na região. "Depois da retirada das tropas russas da zona de segurança em território georgiano, a situação na fronteira se agravou bruscamente", disse Bagapsh, presidente da autoproclamada república da Abkházia, cuja independência foi reconhecida apenas por Rússia e Nicarágua. Os separatistas denunciaram que na semana passada quatro abkhazes foram mortos por comandos georgianos que entraram no território da Abkházia. Em entrevista à agência russa "Interfax", o líder afirmou que "os observadores da União Européia (UE) não estão em condições de pôr fim às atividades terroristas e de sabotagem da parte georgiana e, portanto, de garantir a segurança na região". A Missão de Observadores da União Européia (EUMM) na Geórgia, desdobrada na faixa de segurança que separa o território administrado por Tbilisi das regiões separatistas da Abkházia e Ossétia do Sul, é integrada por um total de 352 pessoas, 200 delas observadores. A presença da EUMM faz parte do plano para solucionar o conflito russo-georgiano que explodiu em agosto, após o qual Moscou reconheceu a independência da Ossétia do Sul e da Abkházia.