Abstenção na França pode chegar a 60% em eleições europeias

A percentagem de abstenção nas eleições deste domingo, 7, para o Parlamento Europeu na França deve ficar entre 58% e 60%, segundo as pesquisas divulgadas quase duas horas antes do fechamento dos colégios eleitorais.

O levantamento realizado para os canais de televisão TF1, LCI, RTL e o jornal Le Figaro estima que a abstenção chegará a 58%, enquanto que o elaborado para os veículos Radio France, France Télévision, Le Monde e Le Point situa essa cifra em 60%.

Durante as eleições europeias anteriores, realizadas em 2004, o índice de abstenção na França foi de 57,2%.

Segundo dados do Ministério do Interior francês, às 17h locais (12h de Brasília), 33,18% dos eleitores franceses já tinham ido às urnas, um pouco mais do que na mesma hora durante o pleito de 2004 (33,24%).