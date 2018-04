Acidente com Airbus que fazia testes deixa 10 feridos na França

Dez pessoas ficaram feridas nesta quinta-feira, 15, três delas com gravidade, no choque de um Airbus A340 contra um parapeito enquanto o aparelho realizava testes de motor no complexo do fabricante aeronáutico europeu no aeroporto de Toulouse (sul da França). A prefeitura da cidade francesa informou que os feridos com gravidade não correm risco de morte. Remy Gabalda/Associated Press A parte dianteira do avião, onde fica a cabine dos pilotos, sofreu grandes danos, segundo imagens captadas pela TV local "France 3". Além dos feridos que estavam a bordo do aparelho, houve ainda um em terra, acrescentaram as fontes. O avião acidentado, que deveria ser entregue à Etihad Airways, dos Emirados Árabes Unidos, fazia testes de motor em terra que consistem em elevar potência com os freios ativados. De repente, o aparelho deu um "salto" para a frente e foi projetado com força contra um parapeito, segundo explicaram testemunhas a meios de comunicação locais. O acidente do Airbus A340, que poderia transportar de 380 a 472 passageiros, provocou atrasos no aeroporto de Toulouse.