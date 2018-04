Acidente de avião na Turquia mata 56 pessoas Um avião turco caiu em uma região montanhosa do sudoeste do país nesta sexta-feira, matando todas as 56 pessoas a bordo, informaram autoridades. O presidente-executivo da AtlasJet Airlines, Tuncay Doganer, disse que a causa do acidente ainda é incerta, já que as condições meteorológicas estavam normais. Ele afirmou ainda que aeronave não apresentava problemas técnicos. Segundo as autoridades, todos a bordo pareciam ser turcos. O MD 83, fabricado pela McDonnell Douglas, caiu nas primeiras horas desta sexta perto da cidade de Isparta. O avião partiu de Istambul com 49 passageiros e sete tripulantes. O acidente ocorreu a 12 km do Aeroporto Suleyman Demirel, em Isparta. "Acidentes de avião acontecem e vemos que de 80 a 85 por cento deles são devido a erro humano", disse o ministro dos Transportes, Binali Yildirim, acrescentando que inspeções de rotina haviam sido realizadas no avião. A aeronave desapareceu dos radares pouco antes do horário em que deveria pousar em Isparta, cerca de 150 km ao norte do balneário mediterrâneo de Antalya. (Com reportagem de Gareth Jones, Selcuk Gokoluk e Omer Berberoglu)