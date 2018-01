Acidente de ônibus na Espanha deixa 13 mortos e 30 feridos

Um ônibus que transportava estudantes universitários caiu neste domingo em uma estrada no nordeste da Espanha, matando 13 passageiros e ferindo outras 30, segundo autoridades da região da Catalunha.

O veículo, que levava mais de 50 pessoas, voltava de um festival de fogos de artifício e parece ter atingido as barreiras do lado direito da estrada AP7 antes de perder o controle e bater no muro central, disse Jordi Jane, porta-voz da província de Catalunha.

Jane disse que os trabalhadores de resgate de emergência ainda trabalham para limpar os destroços que fecharam a principal estrada que liga a Espanha à França ao longo da costa do Mediterrâneo em ambas as direções. O acidente ocorreu perto de Freginals, município a meio caminho entre Valência e Barcelona.

Jane afirmou também que os estudantes, uma parte do programa de intercâmbio Erasmus, tinham viajado a Valência para participar do festival de fogos de artifício Fallas e estavam retornando quando o ônibus caiu.

O motorista do ônibus é mantido em uma delegacia na cidade de Tortosa. As condições das estradas eram boas no momento do acidente e uma investigação está sendo feita para descobrir a causa do acidente.