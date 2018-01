Acidente de trem na Alemanha mata dois e fere 20

O trem, que transportava cerca de 40 pessoas e estava indo de Osnabrück --na região noroeste da Alemanha-- para Ibbenbüren --pequena cidade a cerca de 23 quilômetros-- bateu às 11h31 horário local, fora de Ibbenbüren, segundo a polícia.

O trem parou cerca de 200 a 300 metros de distância do local do acidente. A polícia informou que a parte da frente e uma das laterais estavam "severamente danificadas".

Das 20 pessoas feridas, 3 estão em estado grave.

Todos que estavam a bordo do trem no momento do acidente desembarcaram e os feridos estão sendo tratados no local do acidente ou no hospital, afirmou a polícia.

O motorista do trator está em estado de choque, mas não ficou fisicamente ferido, segundo a polícia.

(Por Michelle Martin)