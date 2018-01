Adolescente de 17 anos é o sexto suspeito preso por explosão no metrô de Londres

LONDRES – A polícia britânica prendeu um rapaz de 17 anos por envolvimento no ataque com uso de explosivos que deixou 30 pessoas feridas no metrô de Londres, na última semana. A prisão, nesta quinta-feira, 21, é a sexta relacionada ao ataque.

O jovem foi detido no início da madrugada na região de Thornton Heath, no sul da capital britânica. Os outros cinco suspeitos haviam sido presos em Dover, no sul da Inglaterra, Hounslow, no oeste de Londres, e Newport, no País de Gales. Eles têm 18, 21, 25, 30 e 48 anos, conforme a polícia.

Uma bomba caseira foi disparada dentro de um trem lotado no horário de pico da manhã, na estação Parsons Green, na última sexta-feira, 15, Chamas se espalharam pelo vagão e provocaram queimaduras em passageiros, embora, aparentemente, o explosivo não tenha explodido por completo.

O ataque foi o quinto incidente terrorista no Reino Unido em 2017. “Esta é uma investigação que está seguindo muito rapidamente. Um grande número de atividades já foi realizado desde sexta”, disse o comandante Dean Haydon, chefe do Departamento Anti-Terrorismo da polícia de Londres.

“Temos agora seis homens sob custódia e buscas continuam em cinco endereços. Os investigadores estão conduzindo longos interrogatórios para desvendar todos os fatos por trás do ataque”, afirmou Haydon. / Reuters