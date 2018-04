Advogada só poderá deixar Suíça com liberação da Justiça

O Itamaraty informou nesta segunda-feira, 16, que a advogada Paula Oliveira não poderá deixar a Suíça antes de obter a liberação da Justiça do país, mas ressaltou que continuará a dar "proteção" e "atenção" à cidadão brasileira. Paula está sujeita a sofrer um processo penal por fraude ao final das investigações policiais da suposta agressão que teria sofrido de um trio de neonazistas em uma estação de trem nos arredores de Zurique, no último dia 9. Em seu depoimento, a advogada alegou que estava grávida e que havia abortado em consequência dos golpes - versão contrariada por laudo médico. Veja também: Reação do Brasil foi 'prudente', diz assessor de Lula Família pede e amigos suspendem ato no Recife A repercussão do caso provocou desconforto nas relações entre o Brasil e a Suíça. Mas nesta segunda, o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim, afirmou que o governo brasileiro não tem razões para pedir desculpas ao governo suíço, uma vez que apenas pediu uma "investigação correta" do caso, e que tem mantido contato direto com a chancelaria suíça. Em uma crítica velada, o chanceler avaliou que houve criatividade na cobertura do episódio pela imprensa. Sua observação referiu-se especialmente às versões publicadas ontem de que o Itamaraty poderia ajudar Paula Oliveira a deixar a Suíça antes de as investigações serem concluídas e da possível instauração de um processo penal. Colaboradores de Amorim arremataram que essa hipótese não existe. O Itamaraty recomenda que a advogada cumpra com o procedimento judicial da Suíça, antes de deixar o país, e vem acompanhando a montagem de sua defesa. "Eu compreendo que a mídia tenha de ser criativa porque faz parte. Meus filhos trabalham em cinema e são criativos", alfinetou. Desde a última quinta-feira, o próprio Amorim vem adotando um tom cauteloso ao tratar do caso de Paula Oliveira. Naquela manhã, o chanceler havia sido recebido da embaixadora Vitória Clever, cônsul-geral do Brasil em Zurich, um relato sobre as dúvidas em relação ao depoimento original da advogada, como a de que ela não estava grávida no momento da agressão. O episódio, para o Itamaraty, tornara-se nebuloso demais. Horas depois, à imprensa, Amorim informou que o Itamaraty estava pressionando o governo suíço a conduzir as investigações de forma "rígida e transparente". Mas ressalvou que não seria adequado prejulgar o episódio naquele momento.