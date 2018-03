Advogado assegura que Karadzic foi detido na sexta-feira

O advogado Svetozar Vujacic, que defende o ex-líder servo-bósnio e suposto criminoso de guerra Radovan Karadzic, assegurou nesta terça-feira, 22, que seu cliente foi detido na sexta-feira passada. As autoridades sérvias informaram a captura somente na noite dessa segunda-feira, 21. Veja também: Governo sérvio anuncia a prisão de Radovan Karadzic Quem é Radovan Karadzic Sarajevo comemora prisão de Karadzic Para Ban Ki-moon, detenção de Karadzic é 'momento histórico' Irmão de Karadzic afirma que captura de ex-líder foi traição Cronologia dos conflitos nos Bálcãs O massacre de Srebrenica Entenda os conflitos na região Vujacic disse à imprensa sérvia que Karadzic foi detido por volta das 21h30 (16h30 de Brasília) da sexta-feira em um ônibus na estrada entre Nova Belgrado e Batajnica, uma localidade a poucos quilômetros da capital sérvia. O advogado, que disse não saber quem deteve Karadzic, assegurou que a operação foi ilegal, já que tinha de ser imediatamente levado ao juiz de instrução. Também indicou que o ex-líder goza de boa saúde, mas que perdeu bastante peso e se nega a se alimentar. As autoridades de Belgrado comunicaram na segunda-feira à noite que Karadzic foi detido pelos serviços de inteligência da Sérvia, depois de ser procurado por mais de 12 anos pela Justiça internacional. Nas horas seguintes, foi interrogado pelo juiz de instrução da sala de Crimes de Guerra do Tribunal de Belgrado. Com o interrogatório, começaram de fato os procedimentos legais para que Karadzic possa ser extraditado em breve ao Tribunal Penal Internacional para a Antiga Iugoslávia (TPII), com sede em Haia. A prisão O presidente servo-bósnio Radovan Karadzic durante a guerra na ex-Iugoslávia (1992-95), um dos homens mais procurados do mundo, foi preso, informou nesta segunda-feira, 21, o gabinete do presidente Boris Tadic em nota. Karadzic foi duplamente indiciado de genocídio pelo cerco de 43 meses de Sarajevo, que deixou cerca de 10 mil mortos, e pelo massacre de 8 mil muçulmanos em Srebrenica, em 1995. Ele estava foragido havia 12 anos. Fontes governamentais informaram à agencia Reuters que ele foi preso em Belgrado. O tribunal das Nações Unidas para a ex-Iugoslávia já acusou 19 pessoas pelo massacre de Srebrenica, incluindo Karadzic, e seu comandante militar, Ratko Mladic, que continua foragido. A captura e entrega dos dois à Justiça internacional é a principal condição para que a Sérvia e a Bósnia possam progredir rumo à União Européia (UE). A presidência da UE, atualmente liderada pela França, comemorou a prisão e disse que é um grande passo para que a Sérvia passe a integrar o bloco. Tribunal de Haia Se Karadzic for extraditado para o Tribunal de Haia, ele poderá ser o 44.º suspeito sérvio levado à corte. Entre os outros está o ex-presidente Slobodan Milosevic, deposto em 2000, que morreu durante seu julgamento por crimes de guerra em 2006. "Este é um dia muito importante para as vítimas que esperaram mais de uma década por esta prisão. Também é importante para a justiça internacional, porque claramente demonstra que ninguém está acima do alcance da lei - cedo ou tarde, todos os fugitivos serão levados à justiça", declarou o procurador-chefe do tribunal da ONU, Serge Brammertz. O conflito na Bósnia (1992-95), foi deflagrado pelos nacionalistas bósnios de etnia sérvia, que tentaram em vão evitar que a Bósnia-Herzegovina se separasse do que restava da antiga Iugoslávia (que já havia perdido a Croácia).