Advogado de Berlusconi pede confisco de 5 mil fotografias

O advogado do primeiro-ministro italiano, Silvio Berlusconi, pediu nesta segunda-feira, 15, à Promotoria de Roma que as 5 mil fotografias tiradas de seu cliente com amigos em reuniões particulares em sua casa na Sardenha sejam confiscadas, informaram fontes judiciais.

Veja também:

Berlusconi não pode processar fotógrafo

Fotógrafo diz ter foto de Berlusconi "se casando" com jovem

Jornal espanhol publica fotos de festas privadas de Berlusconi

Niccolò Ghedini, o advogado, apresentou um relatório no qual acusa o fotógrafo Antonello Zappadu, que tirou as fotos, de ter violado a intimidade do primeiro-ministro, segundo as mesmas fontes.

O relatório considera "intolerável" que, de 2006 a 2009, Berlusconi tenha sido fotografado com seus convidados em festas no interior de Vila Certosa, uma das mansões do magnata na Sardenha, no litoral Esmeralda.

Embora o relatório considere que as fotos sejam "irrelevantes e que não tenham influência", o advogado e parlamentar Ghedini disse que se trata de uma "reiterada violação da intimidade" de Berlusconi e seus amigos.

No final de maio, Ghedini apresentou uma denúncia similar, pedindo o confisco de outras 700 fotos feitas por Zappadu.

Zappadu é o autor das fotografias publicadas na imprensa que geraram uma forte polêmica envolvendo Berlusconi, que foi flagrado com jovens e amigos vestindo apenas roupas íntimas ou que estavam nus.