Advogado de Berlusconi processará 'El País' por fotos polêmicas

O advogado de Silvio Berlusconi, chefe do governo italiano, anunciou nesta sexta-feira, 5, que entrará com uma ação legal contra o jornal espanhol El País. Niccolò Ghedini, o advogado, processará o diário por ter publicado as fotos da festa que o primeiro-ministro fez em sua casa e que tinham sido confiscadas pela Promotoria de Roma.

"Estamos procedendo a entrar na Espanha com uma denúncia contra o 'El País'", anunciou Ghedini ao jornal digital "Affaritaliani.it". "São fotografias que provêm de um crime, pois foram confiscadas na Itália e porque se consideram que são fruto de um comportamento antijurídico e, portanto, são ilegais; por isso, é evidente que não podem ser adquiridas em nenhum lugar do mundo", completou.

O advogado acrescentou que quem compra as fotografias em qualquer parte do mundo comete um delito, algo que os jornalistas do "El País" deveriam saber.

O primeiro-ministro italiano disse que as fotos publicadas pelo diário espanhol tinham nada que provocasse um "escândalo". A reclamação de Berlusconi é sobre "uma violação da intimidade e uma agressão escandalosa", visto que as imagens foram registradas em sua residência.

A série de fotos que o "El País" traz nesta sexta-feira mostra as jovens que estavam na casa do premiê italiano em Villa Certosa, a mansão de Berlusconi na ilha de Sardenha. Outras imagens captam momentos em que outras mulheres tomam sol de topless junto à piscina.