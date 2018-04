Advogado de Berlusconi quer fotos de Zappadu confiscadas

O advogado do premiê italiano Silvio Berlusconi, Niccolò Ghedini, pediu à Justiça italiana a apreensão como medida preventiva das cinco mil fotografias relacionadas com os encontros privados do primeiro-ministro na ilha de Sardenha que o fotógrafo Antonello Zappadu assegura ter.

"É um fato gravíssimo. Pedimos que sejam confiscadas as cinco mil fotos que Zappadu diz ter tirado", afirmou Ghedini ao diário italiano La Repubblica. "Para conseguir essas fotos ele cometeu vários crimes, violando o direito à privacidade de Berlusconi e seus convidados", acrescentou.

Zappadu disse nesta sexta, 12, ao jornal "La Repubblica" que tinha registrado aproximadamente cinco mil fotos entre 2006 e 2009 de Berlusconi junto com várias jovens em sua mansão de Villa Certosa.

No final de maio, a Justiça confiscou de forma preventiva parte desse arquivo fotográfico, por causa de uma denúncia apresentada por Ghedini, por suposta invasão de privacidade e tentativa de fraude.

"Não é que (Berlusconi) tenha algo a esconder. As fotos não mostram nada relevante. Mas em um Estado de direito é intolerável que qualquer cidadão, não apenas o primeiro-ministro, seja espionado e fotografado no interior de sua própria casa", comentou o advogado.

Ghedini assegurou que por trás das fotografias, e sua publicação em jornais do exterior, há uma "violenta campanha política" contra o primeiro-ministro.

"Não é coincidência que o advogado que defende Zappadu (em outro processo por outras fotografias) seja um deputado do partido opositor Itália dos Valores (IDV), de Antonio di Pietro", apontou.